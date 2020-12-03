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Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за любимые места отдыха

3 декабря 2020, 13:09
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле продолжают определять общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации города.

В октябре власти Нижнего Тагила организовали сбор предложений по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы». Поступившие предложения от горожан были вынесены на общественные обсуждения. По итогам онлайн-опроса был составлен рейтинг из пяти наиболее востребованных территорий.

В него вошли парк культуры и отдыха металлургов, Пионерский сквер на проспекте Ленина, второй этап лесопарковой зоны «Пихтовые горы», пешеходная зона на ГГМ по Черноисточинскому шоссе и участок Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Зари.

Сквер «Нижневыйский» в рейтинг решили не включать, несмотря на то, что его реконструкцию неоднократно обсуждали в мэрии с жителями Выи. Работы там запрещены из-за нахождения ЛЭП.

Будем искать выход из сложившейся ситуации, чтобы обустроить и это пространство, сделать его современным и комфортным для использования,пояснил первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин.

Рейтинговое голосование состоится с 12 по 25 января 2021 года. Набравшие наибольшее количество голосов объекты, получат поддержку из областного и федерального бюджетов. Они будут отремонтированы в 2022 году.

Горячкин призвал всех тагильчан присоединиться к голосованию.

От принятого вами решения зависит, каким станет Нижний Тагил в ближайшей перспективе,пояснил он.

Напомним, в 2021 году в Нижнем Тагиле на реконструкцию площади Танкостроителей, сквера за ДК «Юбилейный» и создание «Аллеи Рандеву» у медколледжа выделено 156 миллионов рублей.

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#Благоустройство города#Реконструкция#Нижний Тагил#Общество
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