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Дума свердловского города может уйти на самоизоляцию из-за COVID-19

4 декабря 2020, 08:54
Фото: 1Mediainvest.ru
Гордума Асбеста может отправиться на самоизоляцию в полном составе. Об этом заявил заместитель председателя Дмитрий Александрин.

У народной избранницы Натальи Крыловой подозревают коронавирус. Об этом она написала в Facebook.

Крылова находилась рядом со мной во время заседаний. После этого и у меня появились проявления COVID-19, передает Ура.ру слова главы асбестовской фракции «Единой России» Дмитрия Александрина.

По словам депутата, в думе следует ввести режим самоизоляции, а заседания проводить дистанционно в Zoom. Отмечается, что среди народных избранников пять человек старше 65 лет.

Напомним, 3 декабря сообщалось о госпитализации спикера ЗакСо Свердловской области Людмилы Бабушкиной. По информации инсайдеров, у нее выявили COVID-19.

Спикера свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину госпитализировали с коронавирусом
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#Дума#Асбест#Самоизоляция#Коронавирус#Здоровье
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