На Урале суд вынес приговор растлившему внучек жены пенсионеру-педофилу

3 декабря пенсионер получил 15 лет колонии строгого режима. Его обвинили по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), сообщается в картотеке суда.
Пострадавшими по делу оказались две девочки семи и девяти лет.
Свою вину он признавал лишь частично, сообщая о преступлении против одной из пострадавших,цитируют издание «Вечерний Краснотурьинск» слова прокурора Ольги Колоколовой.
Изначально гособвинитель требовал, чтобы мужчина получил наказание на три года больше: 18 лет лишения свободы.
Напомним, 28 октября в селе Абакаш Нижнесергинского района мужчина вошел в дом к соседке и «потрогал» 12-летнюю девочку. Мама девочки написала заявление в полицию. Она уверена, что сосед пытался домогаться до ее дочери.