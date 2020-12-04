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Небрежная парковка и снежные валы усложняют вывоз мусора из дворов Нижнего Тагила

4 декабря 2020, 11:41
Фото: 1mediainvest.ru
Мусоровозы периодически не могут проехать к контейнерным площадкам для сбора ТКО во дворах Нижнего Тагила из-за небрежной парковки жителей и снега на обочинах.

В зимнее время вывоз мусора и поддержание чистоты во дворах становятся сложнее из-за наледи на дорогах, зауженных проездов и тесной парковки, рассказывают в ООО «Компания «РИФЕЙ»

Независимо от этого порядок на местах сбора отходов должен быть обеспечен, к чему призываем всех участников процесса по обращению с ТКО,рассказал исполнительный директор компании Федор Потапов.

Региональный оператор просит жителей не преграждать проезд мусоровозам припаркованными автомобилями, а управляющие компании усилить работу по содержанию контейнерных площадок и прилегающих территорий.

Кроме того, необходима качественная работа коммунальных служб, так как снег, оставшийся на обочинах после очистки дорог, становится проблемой для спецтехники и жителей, которые не могут добраться до контейнерной площадки.

Напомним, 29 октября в Нижнем Тагиле возобновили замеры ТКО. Результаты будут переданы в РЭК и использованы для расчета тарифов на вывоз мусора.

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#Вывоз мусора#Нижний Тагил#Общество
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