Небрежная парковка и снежные валы усложняют вывоз мусора из дворов Нижнего Тагила

В зимнее время вывоз мусора и поддержание чистоты во дворах становятся сложнее из-за наледи на дорогах, зауженных проездов и тесной парковки, рассказывают в ООО «Компания «РИФЕЙ»
Независимо от этого порядок на местах сбора отходов должен быть обеспечен, к чему призываем всех участников процесса по обращению с ТКО,рассказал исполнительный директор компании Федор Потапов.
Региональный оператор просит жителей не преграждать проезд мусоровозам припаркованными автомобилями, а управляющие компании усилить работу по содержанию контейнерных площадок и прилегающих территорий.
Кроме того, необходима качественная работа коммунальных служб, так как снег, оставшийся на обочинах после очистки дорог, становится проблемой для спецтехники и жителей, которые не могут добраться до контейнерной площадки.
Напомним, 29 октября в Нижнем Тагиле возобновили замеры ТКО. Результаты будут переданы в РЭК и использованы для расчета тарифов на вывоз мусора.