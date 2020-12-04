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Нижний Тагил получил новые низкопольные трамваи

4 декабря 2020, 09:07
Фото: Пресс-служба ФГУП ГЦСС
В Нижний Тагил новые низкопольные трамваи были доставлены силами Спецсвязи России, сообщает пресс-служба ФГУП Главный центр специальной связи.

Перевозку осуществляли в рамках госпрограмм «Доступная среда» и «Развитие транспортной системы».

Доставку четырехосных трамваев осуществляли с помощью низкорамных тралов, они позволяют перевозить различную технику, а также неделимые грузы.

При перевозке учли нюансы перевозимого груза и сложности, которые могут возникнуть при доставке. Транспортировку проводили профессиональные водители.

Напомним, в 24 ноября в Нижний Тагил прибыл первый низкопольный трамвайный вагон модели 71-415, его производителем является АО «Уралтрансмаш». Всего в город поставят три таких трамвая.

В Нижний Тагил прибыл новый трамвайный вагон
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#Доставка#Трамвай#Нижний Тагил#Общество
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