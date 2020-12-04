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Стали известны результаты экспертизы по делу убитого бойцами СОБР екатеринбуржца

4 декабря 2020, 11:35
Фото: 1mediainvest.ru
Стали известны результаты экспертизы, проведенной по делу о штурме квартиры на ЖБИ в Екатеринбурге, в результате которого скончался Владимир Таушанков подозреваемый в краже обоев из строительного магазина.

В материалах подробно описано состояние молодого человека в момент захвата, полученные им ранения, а также показания свидетелей, пишет E1.

В документах не указаны имена бойцов СОБР, которые проводили штурм. При этом указано, что в спецоперации участвовали два снайпера. В общей сложности захват осуществляли более десятка силовиков.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, имена засекречены из-за общественного резонанса.

Обычно это делается по заявлению самих сотрудников. Они пишут: «Я боюсь за свою безопасность, мне поступают угрозы, прошу меня засекретить», считает Бушмаков.

Согласно результатам экспертизы, Таушанков получил ранение еще и в голову — одна из пуль попала в подбородок. В выводах эксперт указал, что причиной смерти молодого человека стало огнестрельное ранение в туловище. Кроме того, опровергается версия о нахождении Таушанкова возле двери во время стрельбы. В заключении сказано, что выстрелы сделаны с «неблизкой дистанции».

Общее количество ранений и объем кровопотери позволяют сделать вывод о том, что смерть Таушанкова наступила в течение нескольких минут. Совершение им в эти минуты активных действий маловероятно,написано в экспертизе.

Результаты комплексной психиатрической экспертизы показывают, что в момент штурма Таушанков был в невменяемом состоянии и не давал отчет своим действиям. Однако судебно-химическое обследование показало, что в крови убитого нет наркотиков, алкоголя или психостимуляторов.

Напомним, Владимир Таушанков погиб 31 мая во время штурма его квартиры в Екатеринбурге. Его подозревали в краже обоев из строительного магазина.

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