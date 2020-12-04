Стали известны результаты экспертизы по делу убитого бойцами СОБР екатеринбуржца

Согласно результатам экспертизы, Таушанков получил ранение еще и в голову — одна из пуль попала в подбородок. В выводах эксперт указал, что причиной смерти молодого человека стало огнестрельное ранение в туловище. Кроме того, опровергается версия о нахождении Таушанкова возле двери во время стрельбы. В заключении сказано, что выстрелы сделаны с «неблизкой дистанции».