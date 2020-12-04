Стали известны результаты экспертизы по делу убитого бойцами СОБР екатеринбуржца

В материалах подробно описано состояние молодого человека в момент захвата, полученные им ранения, а также показания свидетелей, пишет E1.
В документах не указаны имена бойцов СОБР, которые проводили штурм. При этом указано, что в спецоперации участвовали два снайпера. В общей сложности захват осуществляли более десятка силовиков.
По словам адвоката Алексея Бушмакова, имена засекречены из-за общественного резонанса.
Обычно это делается по заявлению самих сотрудников. Они пишут: «Я боюсь за свою безопасность, мне поступают угрозы, прошу меня засекретить», считает Бушмаков.
Согласно результатам экспертизы, Таушанков получил ранение еще и в голову — одна из пуль попала в подбородок. В выводах эксперт указал, что причиной смерти молодого человека стало огнестрельное ранение в туловище. Кроме того, опровергается версия о нахождении Таушанкова возле двери во время стрельбы. В заключении сказано, что выстрелы сделаны с «неблизкой дистанции».
Общее количество ранений и объем кровопотери позволяют сделать вывод о том, что смерть Таушанкова наступила в течение нескольких минут. Совершение им в эти минуты активных действий маловероятно,написано в экспертизе.
Результаты комплексной психиатрической экспертизы показывают, что в момент штурма Таушанков был в невменяемом состоянии и не давал отчет своим действиям. Однако судебно-химическое обследование показало, что в крови убитого нет наркотиков, алкоголя или психостимуляторов.
Напомним, Владимир Таушанков погиб 31 мая во время штурма его квартиры в Екатеринбурге. Его подозревали в краже обоев из строительного магазина.