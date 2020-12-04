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Тагильчанка взяла кредиты на 350 тысяч рублей и перевела лжесотрудникам банка

4 декабря 2020, 13:46
Фото: 1mediainvest.ru
Жительница Пригородного района Нижнего Тагила перевела телефонным аферистам 350 тысяч рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

В полицию обратилась 43-летняя жительница Пригородного района, которая оформила кредиты на 350 тысяч рублей и перевела деньги телефонным мошенникам.

Позвонившая «сотрудница банка» сообщила ей, что неизвестные перевели деньги, воспользовавшись ее лицевым счетом. Затем она соединила женщину с лже-специалистом финансового отдела. Он назвал свои полные данные и объяснил, что нужно сделать, чтобы исключить доступ третьих лиц к карте.

Вечером потерпевшей снова позвонили, на этот раз «сотрудник органов внутренних дел». Он пообещал подъехать, чтобы принять заявление и просил прислушаться к инструкциям сотрудника банка. В свою очередь лжесотрудник сообщил, что в личном кабинете нужно оформить заявку на кредит.

Несмотря на сомнения, пострадавшая сделала запрос и получила на счет 200 тысяч рублей. На следующий день, следуя инструкциям, она отправилась в банк, где оформила еще один кредит на 150 тысяч рублей, а затем перевела деньги на номера сотовых телефонов.

После очередного звонка «помощника» из банка, женщина поняла, что ее обманули.

Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле 60-летняя пенсионерка перевела телефонными мошенникам 450 тысяч рублей.

Старая схема: тагильчанка оформила кредит на 450 тысяч рублей для мошенников
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Старая схема: тагильчанка оформила кредит на 450 тысяч рублей для мошенников
#Телефонные мошенники#Нижний Тагил#Общество
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