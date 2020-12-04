Тагильчанка взяла кредиты на 350 тысяч рублей и перевела лжесотрудникам банка

Несмотря на сомнения, пострадавшая сделала запрос и получила на счет 200 тысяч рублей. На следующий день, следуя инструкциям, она отправилась в банк, где оформила еще один кредит на 150 тысяч рублей, а затем перевела деньги на номера сотовых телефонов.