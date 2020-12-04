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В Екатеринбурге из-за пожара спасатели эвакуировали жильцов 18-этажки

4 декабря 2020, 03:32
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге пожарные эвакуировали 200 жильцов многоэтажного дома из-за пожара, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 19.28. На площади пять квадратных метров горело имущество в квартире на 10 этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 200 человек, в том числе 60 детей. При пожаре никто не пострадал.

В тушении принимали участие четыре единицы специальной техники и 14 пожарных. В 19.49 ликвидировали открытое горение. К 21.00 завершилась проливка сгоревших конструкций.

Напомним, 30 ноября эвакуировали здание администрации Ленинского района в Нижнем Тагиле. В здании произошло задымление из-за замыкания электропроводки.

Короткое замыкание: в здании районной администрации в Нижнем Тагиле прошла эвакуация
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#Екатеринбург#Пожары в Свердловской области#Пожар#Эвакуация#Новости УрФО#Происшествия
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