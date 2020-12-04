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В Свердловской области пьяный водитель BMW устроил гонки с полицией

4 декабря 2020, 14:09
Фото: Скриншот видео ОТВ
Сотрудники ГИБДД Артёмовского задержали пьяного водителя, который пытался скрыться на автомобиле без госномеров.

Сотрудникам полиции сообщили, что во время движения серебристый BMW выезжал на встречную полосу и менял траекторию движения, сообщает телекомпания ОТВ.

Автомобиль был замечен возле стелы «Артёмовский». Увидев патрульную машину, водитель попытался скрыться. Нарушитель не реагировал на требования об остановке, в черте города его задержали с помощью Росгвардии.

За рулем оказался 44-летний мужчина, который никогда не получал права. Автомобиль он приобрел в августе 2020 года, отсутствие номеров объяснил тем, что их не мог их прикрепить на сломаном бампере. Мужчина оказался пьян, результат показал 0,714 мг/л.

Водитель рассказал, что ехал домой в Артёмовский район после вечеринки в Асбесте. Он был арестован его на 10 суток, кроме того, нарушителя ждёт разбирательство за нарушение ПДД.

Напомним, в конце октября в Екатеринбурге полицейские устроили спецоперацию, чтобы поймать угонщиков квадроцикла.

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#Погоня#Свердловская область#Водитель#Общество
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