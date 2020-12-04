«Водоканал» не достроил трубу для устранения слива фекалий в Черноисточиске

«Водоканал» отчитался об устранении нарушений путем удлинения сточной трубы. Выехавшие на место прокуроры определили, что сток был продлен на 300 метров. Однако до выхода из природоохранной зоны необходимо пройти еще сто. Представители «Водоканала» сослались на труднодоступность участка. На нем расположено болото и оно еще не замерзло. В связи с этим работы временно приостановили.