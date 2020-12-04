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«Водоканал» не достроил трубу для устранения слива фекалий в Черноисточиске

4 декабря 2020, 05:54
Фото: скриншот с видео «Телекон»
«Водоканал» отчитался об устранении нарушений путем удлинения сточной трубы. Выехавшие на место прокуроры определили, что сток был продлен на 300 метров.

Сливаются воды с Черноисточинского гидроузла, сток с многоквартирного дома и котельной. Сброс выполняется незаконно, рассказала телекомании «Телекон» помощник прокурора Анастасия Строкатова.

«Водоканал» отчитался об устранении нарушений путем удлинения сточной трубы. Выехавшие на место прокуроры определили, что сток был продлен на 300 метров. Однако до выхода из природоохранной зоны необходимо пройти еще сто. Представители «Водоканала» сослались на труднодоступность участка. На нем расположено болото и оно еще не замерзло. В связи с этим работы временно приостановили.

Фото: общественник Рамиль Хакимов

В ведомстве отметили, что в Минприроды «Водоканалу» выдано разрешение на использование трубы до конца декабря. Если не устранят нарушение и не продлят право на использование участка, то выполненная работа окажется бесполезной и сток придется демонтировать.

Напомним, в отношении «Водоканал-НТ» возбудили административное производство из-за слива фекальных вод в ручей, который впадает в реку Черная. Нарушение грозит штрафом до 500 тысяч рублей и заведением дела по уголовной статье.

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#Черноисточинск#Природоохранная прокуратура#Прокуратура#Проверка#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
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