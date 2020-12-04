Ворона Капа стала экскурсоводом в новом мобильном гиде Екатеринбургского зоопарка

Каждый год наша коллекция пополняется новыми животными, а потому интерес к зоопарку не ослабевает ни у горожан, ни у гостей нашего города. Но иногда, когда, то или иное животное прячется от зрителей в своём домике, а тем более зимой, когда часть питомцев уходит в многомесячную спячку, посетители зоопарка могут разочароваться. Так в ближайшее время гостям зоопарка не удастся увидеть белокоготных медведей Карата и Чару, бурых медведей Черныша и Ветку, гималайских мишек Гая и Сойку. Все они проводят зиму во сне. Видеогид, в котором каждому из животных посвящен полутораминутный рассказ, способен восполнить упущенное впечатление. А о том, что у живущего в нашем зоопарке, барсука Фродо появилась подруга Мэри, привезённая из Большереческого зоопарка Омской области, пользователи мобильного гида узнают даже раньше, чем сам счастливчик Фродо. Поскольку и жених, и невеста сейчас спят,рассказала директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.