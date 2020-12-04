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Выполнял трюки с травмой: тагильский циркач стал лауреатом международного конкурса

4 декабря 2020, 11:20
Фото: ИА "Все Новости"
18-летний циркач из Нижнего Тагила получил диплом лауреата международного фестиваля, выполнив трюки на вращающемся обруче, несмотря на травму.

Воспитанник тагильского цирка «Аншлаг» Олег Чмутов в рамках международного фестиваля «На языке мира» получил не только диплом, но и спецпризы, пишут ИА «Все Новости».

Циркач показывал номер «Колесо Сира «Бесконечность», который выполняется во вращающемся обруче.

На фестивале оказалось, что на манеже стеклянный пол. Обруч по нему скользил. В результате Чмутов получил травму, но основную программу выполнил.

Руководитель «Аншлага» Марина Гунина отметила, что за 4,5 минуты номера циркач не слазил с обруча.

Обычно делают так — связку сделали, сошли, сориентировались в пространстве, и можно дальше. А Олег координирует себя во время трюка,объяснила Марина Гунина.

Кроме призов Олегу Чмутову предложили работу в Росгосцирке, несмотря на отсутствие у него специального образования. По словам Гуниной, окончательное решение еще не принято, так как циркачу надо закончить обучение.

#Цирк#Нижнетагильский цирк#Конкурс#Нижний Тагил#Общество
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