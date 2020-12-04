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Вышел в магазин и лишился автомобиля: у тагильчанина сгорел «ВАЗ»

4 декабря 2020, 07:47
Фото: Отдел надзорной деятельности
В центре Нижнего Тагила сгорел автомобиль «ВАЗ» пока владелец ходил в магазин, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Сообщение о пожаре поступило 3 декабря в 19.08. Возле дома № 37 на улице Циолковского загорелся автомобиль.

Водитель отлучился в магазин и не заметил возгорания. Огонь увидели сотрудники торговой точки и вызвали пожарных.

Горение удалось ликвидировать самому владельцу и подоспевшим на помощь автолюбителям. Сгорел моторный отсек и салон транспортного средства. Предварительно причиной названо замыкание электропроводки.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Напомним, 19 ноября в Нижнем Тагиле за ночь сгорели два автомобиля: Volkswagen Polo и «ВАЗ-2112». Семь сотрудников МЧС и два пожарных автомобиля прибыли на место происшествия. С огнем удалось справиться за две минуты.

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