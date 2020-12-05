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Количество заболевших COVID-19 в Свердловской области превысило 48 тысяч человек

5 декабря 2020, 08:44
Фото: 1mediainvest.ru
Количество заболевших коронавирусом свердловчан превысило 48 тысяч человек, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 398 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 228 случаев, в Нижнем Тагиле — 25. Также коронавирус выявлен у жителей Бисерти, Верхней Салды, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Нижней Туры, Первоуральска, Сухого Лога, Среднеуральска и других.

685 человек находятся в тяжелом состоянии, 216 из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в регионе выявили 48 233 случая COVID-19.

В России за минувшие сутки зафиксировали 28 782 случая заболевания в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 7993, Санкт-Петербурге — 3762 и Московской области — 1246.

Общее количество заболевших составило 2 431 731 человек.

В Свердловской области увеличивается число выписанных пациентов.

За сутки из больниц в Свердловской области выписали 405 человек. С начала пандемии — 40 474 пациента.

В России за прошедшие сутки из медучреждений выписали 27 644 заболевших коронавирусом, больше всего в Москве — 6 584, Санкт-Петербурге — 3 117 и Московской области — 795.

С начала пандемии выздоровели 1 916 396 россиян. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 528 491 пациент.

В Свердловской области снизилась смертность от коронавируса за сутки.

За время пандемии от коронавируса скончались 1090 свердловчан, из них 14 за минувшие сутки.

В России с 4 по 5 декабря зафиксировано 508 летальных случаев. За все время от COVID-19 умерли 42 684 пациента.

#Россия#Свердловская область#Статистика#Коронавирус#Здоровье
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