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Под Нижним Тагилом у «Медведь камня» две легковушки столкнулись «лоб в лоб»

5 декабря 2020, 15:43
Фото: МБУ "Центр защиты населения"
Под Нижним Тагилом столкнулись два легковых автомобиля на трассе Екатеринбург-Серов в районе кафе «Медведь камень».

Два автомобиля столкнулись «лоб в лоб».

На место происшествия была направлена поисково-спасательная группа. По прибытии на место ДТП спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи, сообщил TagilCity.ru директор Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин.

О количестве пострадавших не сообщается.

Фото: МБУ "Центр защиты населения"

В Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила комментарий обещали предоставить позднее.

Напомним, вчера на Серовском тракте на 172 километре произошло еще одно ДТП. 18-летняя девушка управляла Kia Rio. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Duster и Ford. Водитель «Киа» скончалась на месте. Еще пятеро человек, в том числе ребенок — пострадали. Сегодня стало известно, что одна из пострадавших, 53-летняя женщина, скончалась в больнице Нижнего Тагила.

На Серовском тракте под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП
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#Пострадавшие#Серовский тракт#ДТП#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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