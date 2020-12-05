Под Нижним Тагилом у «Медведь камня» две легковушки столкнулись «лоб в лоб»

Напомним, вчера на Серовском тракте на 172 километре произошло еще одно ДТП. 18-летняя девушка управляла Kia Rio. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Duster и Ford. Водитель «Киа» скончалась на месте. Еще пятеро человек, в том числе ребенок — пострадали. Сегодня стало известно, что одна из пострадавших, 53-летняя женщина, скончалась в больнице Нижнего Тагила.