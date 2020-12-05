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Правительство упростило получение пособий и льгот россиянам

5 декабря 2020, 10:16
Фото: 1mediainvest.ru
С декабря россияне начнут получать уведомления о положенных социальных выплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Информация будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются,отмечается в постановлении.

Для получения этой услуги необходимо будет дать согласие на уведомления.

Также с 1 июля 2021 года информацию о положенных льготах можно будет по единому телефонному номеру, который будет работать круглосуточно. Кроме того, на портале госуслуг запустят чат-бот.

Напомним, с 1 ноября в России упростили порядок получения пособия на детей с трех до семи лет. Теперь для оформления выплаты не нужно предоставлять сведения об алиментах.

В России упростили порядок оформления пособия на детей с трех до семи лет
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В России упростили порядок оформления пособия на детей с трех до семи лет
#Россия#Михаил Мишустин#Выплаты#Льготы#Общество
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