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В Екатеринбурге блогер HiMan уничтожил свой «Гелендваген» из-за подписчиков

5 декабря 2020, 11:06
Фото: скриншот канала HiMan на YouTube
Блогер из Новосибирска Андрей Ширгин, известный как HiMan, разбил в Екатеринбурге свой «Гелендваген».

Месяц назад 23-летний блогер поспорил, что если к 1 января 2021 года он не наберет на канале 20 миллионов подписчиков, то он разломает свой автомобиль на кусочки. На его канал подписано 15,5 миллиона человек.

Кроме того, HiMan уточнил, что если 1 января 2021 года на его канале все-таки наберется 20 миллионов, то он купит Lamborghini в салоне и разломает его.

И все же, когда наберется 20 миллионов подписчиков на моем канале, то я обязательно устрою тур, где каждый желающий сделает со мной фотографию. Но только уже без «гелика»,сказал Ширгин.

Он взял кирку и выбил стекла в автомобиле, поджег уголь под капотом и пожарил мясо. После биты и кирки, блогер вооружился кувалдой. Затем он с помощью рычагов управлял экскаватором и превратил машину в груду металлолома.

#Уничтожение#Екатеринбург#Блогер#Автомобиль#Новости УрФО#Общество
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