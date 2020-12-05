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В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД провели рейд по безопасности пешеходов

5 декабря 2020, 10:37
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила провели рейд «Пешеход. Пешеходный переход», сообщает отдел пропаганды ведомства.

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе в течение трех недель зафиксирован рост ДТП с участием пешеходов. Для стабилизации обстановки, сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд с целью выявления нарушений ПДД среди пешеходов и водителей.

За три часа было пресечено 50 нарушений правил дорожного движения.

27 пешеходов переходили проезжую часть вне установленном месте, несмотря на располагающийся рядом пешеходный переход. 17 водителей во время движения через пешеходный переход не пропустили пешеходов. И те, и другие были привлечены к административной отвественности.

Еще пять пешеходов находились на дороге вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили трех водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще два управляли транспортным средством без прав.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Во время работы в Парке Победы были проведены профилактические беседы и разданы памятки детям и родителям об основных правилах безопасного поведения на дороге.

В Нижнем Тагиле подведен промежуточный итог рейдов ГИБДД
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Напомним, в конце ноября в Нижнем Тагиле также проводился рейд по выявлению нарушений со стороны водителей и пешеходов. За четыре дня сотрудники ГИБДД выявили 505 нарушений, 373 из них со стороны пешеходов.

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#ГИБДД#Рейд#Нижний Тагил#Общество
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