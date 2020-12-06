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Ксения Собчак назвала монахинь из Среднеуральского женского монастыря шахидками

6 декабря 2020, 05:21
Фото: 1mediainvest.ru
Телеведущая Ксения Собчак сравнила с шахидками монахинь из Среднеуральского женского монастыря, разделяющих взгляды отца Сергия.

Женщина считает, что монахини готовы пойти на крайние меры. Пока сотрудники правоохранительных органов «опасаются» заходить на территорию монастыря, отлученный от церкви отец Сергий благословил на смерть своих послушниц.

Скоро увидим православных шахидок, которые будут таранить кинотеатры, где показывают Матильду,рассказала Собчак в своем личном Telegram-канале «Кровавая барыня».

Напомним, ранее на Ксению Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова напали в Среднеуральском женском монастыре, когда они приехали снимать фильм о насилии над детьми. В результате, телеведущая получила синяки, а оператору сломали руку.

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#Монастырь#Среднеуральск#Ксения Собчак#Монахи#Общество
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