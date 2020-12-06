На следующей неделе в Свердловской области потеплеет до -5

Сильных осадков в области не ожидается, а снег пойдет лишь 8–9 декабря, сообщает главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.
На данный момент сибирский антициклон занимает большую часть европейской территории России и Урала. Легкий ветер и понижение температуры воздуха у земли располагают к загрязнению воздуха выбросами транспорта и предприятий.
В предстоящие 5-7 дней жителям области стоит ожидать резкое колебание температуры, которая будет составлять преимущественно -10… -16 градусов, а днем -5… -10 градусов.