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На территории стройки ледовой арены УГМК в Екатеринбурге сорвались двое рабочих

6 декабря 2020, 06:46
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге, на стройке ледовой арены УГМК, с большой высоты упали двое работников подрядной организации.

Как рассказали очевидцы, строители, приехавшие из Узбекистана, упали с высоты четвертного уровня арены. Один рабочий погиб на месте, а второй был госпитализирован.

На место инцидента, как сообщил Е1 пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выезжали сотрудники полиции и, предварительно, никаких признаков криминала обнаружено не было.

С большой долей вероятности можно сказать, что ЧП произошло из-за нарушения правил техники безопасности. Все произошло на четвертом уровне строительства. Точная причина случившегося выясняется,подчеркнул полковник Горелых.

Как установила полиция, погибшему рабочему было 20 лет, а его коллеге, находящемуся сейчас в реанимации, 22 года.

Напомним, 30 сентября стало известно, что начальная стоимость ледового стадиона УГМК составляла 140 миллионов евро. Но, согласно изменениям в областной программе, она выросла до 255 миллионов. Объект планируется использовать в рамках проведения Универсиады-2023. Сдать новую Ледовую арену должны к 2022 году.

Стоимость Ледовой арены УГМК в Екатеринбурге увеличилась до 23 миллиардов рублей
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#Несчастный случай#ЧП#Рабочие#Строительство#УГМК#Ледовая арена#Новости УрФО#Происшествия
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