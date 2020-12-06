В Екатеринбурге пропавший месяц назад таксист вышел на связь

Как сообщил отцу сам Кобяков, в трудовом доме на Уктусе он работает за ночлег и еду. Алкоголь не употребляет, так как за это потеряет место. Как оказался в таком месте мужчина объяснить затруднился. Историей заинтересовался лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников. Он рассказал, что в таких заведениях часто используют труд без оплаты. Забирают у людей документы и ценные вещи, делают зависимым. Представители движения намерены посетить данный трудовой дом с проверкой.