На Урале присяжные полностью оправдали обвиняемого в умышленном убийстве

32-летний Марсель нанес Евгению несколько ударов по лицу, тогда Швецов оттолкнул его в сторону балкона. При этом Марсель упал и разбил стеклянные двери. После чего драка завязалась с новой силой. Марсель потерял сознание, а Евгений ударил его несколько раз по голове. Затем он убежал.