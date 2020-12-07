В Нижнем Тагиле лифты в роддом на Вагонке установит уфимская компания

Подрядчик обязан в течение пяти дней с даты заключения контракта разработать и согласовать с заказчиком график выполнения работ, обеспечить наличие материалов, конструкций и изделий. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям энергоэффективности, установленными Министерством экономического развития РФ. Кроме того, по окончании работ он должен передать приборы учета электроэнергии с показаниями и организовать вывоз мусора во время замены оборудования.