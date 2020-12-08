Замдиректора «Победы» уволили за нарисованный в небе «фаллос» в поддержку Дзюбы

Инцидент с нарисованным в небе «фаллосом» вызвал возмущение общественности. В результате Росавиация провела проверку и назвала ответственных. Борт выполнял рейс DP407 из Москвы в Екатеринбург. Он был в зоне ожидания. Маневры пилота заняли около получаса. После такой акции в Минтрансе рекомендовали уволить главу компании.