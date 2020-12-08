Житель Нижнего Тагила получил срок в колонии за подделку медицинских документов

Он признан виновным в изготовлении, хранении и использовании заведомо поддельных штампов и печатей (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ)
В мае 2019 года обвиняемый прошел медосмотр в медучреждениях города. Получив в свою медицинскую книжку оттиски штампов и печатей врачей и больниц, он предоставил их неустановленным лицам. В этом же месяце он получил заведомо поддельные штампы и печати.
После этого мужчина по месту своего проживания в Каменске-Уральском изготавливал поддельные медицинские документы.
Он был задержан в январе 2020 года с поличным. В мероприятии «проверочная закупка» участвовала сотрудница внутренних органов.
Напомним, в октябре бывшего сотрудника полиции обвинили в получении взятки. Он потребовал деньги у индивидуального предпринимателя, когда обнаружил семь поддельных медицинских книжек.