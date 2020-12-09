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Свердловскому застройщику грозит потеря имущества из-за долгов перед своей фирмой

9 декабря 2020, 14:43
Фото: группа "Арамиль Онлайн" в "Одноклассниках"
В Свердловской области арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности экс-владельца компании «Лоджик-Девелопмент» Захара Ивачева.

Мужчину обвинили в долгах обанкротившейся компании «Фэмили Эстейт», которая также принадлежала Ивачеву, сообщает 66.ру. В результате, судом было решено взыскать с застройщика 11,8 миллиона рублей. Данное решение ранее запрашивал конкурсный управляющий компании Алексей Павлов.

Напомним, по версии следствия, Захар Ивачев незаконно вывел 350 миллионов рублей со счета компании. В результате его действий без жилья остались 300 семей. Ивачева объявили в международный розыск, а в 2019 году он был задержан в Испанию, куда сбежал вместе с супругой и детьми. С того момент рассматривается вопрос о его экстрадиции на родину.

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#Долги#Захар Ивачев#Свердловская область#Фирма#Происшествия
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