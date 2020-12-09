TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге глава районной администрации торжественно откроет школьную парту

9 декабря 2020, 10:58
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко примет участие в торжественном открытии «Парты героя».

Данную инициативу предложили партийцы «Единой России». На парте будут размещены изображения и факты из жизни Героя России Владимира Ласточкина. Майор милиции Ласточкин был удостоен этого звания за участие в Чеченской войне, передает Znak сообщение пресс-службы политической ячейки.

Предполагается, что на это место буду садить лучших учеников класса и детей, ведущих активную общественную работу.

Акция «Парта России» организуется в учебных заведениях в рамках партийного проекта «Новая школа». Его целью является формирование у детей положительного отношения к истории родины и героям боевых действий.

Торжественное мероприятие должно пройти сегодня, 9 декабря.

#Екатеринбург#Глава#Школа#Администрация#Мероприятие#Торжество#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14