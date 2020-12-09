В Екатеринбурге глава районной администрации торжественно откроет школьную парту

Данную инициативу предложили партийцы «Единой России». На парте будут размещены изображения и факты из жизни Героя России Владимира Ласточкина. Майор милиции Ласточкин был удостоен этого звания за участие в Чеченской войне, передает Znak сообщение пресс-службы политической ячейки.