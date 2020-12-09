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В Екатеринбурге начался процесс по уголовному делу об убийстве Ксении Каторгиной

9 декабря 2020, 05:48
Фото: 1mediainvest.ru
Сегодня в Свердловском областном суде начали рассмотрение уголовного дела Ксении Каторгиной, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

9 декабря начали рассматривать уголовное дело в отношении трех жителей Челябинской области: двух мужчин и девушки. Они обвиняются в убийстве, похищении человека, вымогательстве, разбое и присвоении чужого имущества в крупном размере.

Сегодня планируется огласить обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2019 года у обвиняемого возник умысел на хищение автомобиля в Екатеринбурге, а также совершение убийства ее владелицы. Для совершения преступления обвиняемые приобрели пластиковые хомуты, электрошокер и нож.

Обвиняемая в интернете нашла объявление о продаже автомобиля «Audi Q5», а один из мужчин отыскал место для сокрытия трупа.

10 октября 2019 обвиняемые встретились с девушкой и применили к ней электрошокер. Однако она не потеряла сознание и оказала сопротивление. Тогда обвиняемая нанесла ей не менее семи ударов в ногу, а обвиняемый надел на запястья рук пластиковые хомуты.

Далее мужчина нанес Каторгиной не менее семи ударов в область грудной клетки и скинул труп в колодец.

Подсудимым-мужчинам за совершение преступлений грозит пожизненное лишение свободы, девушка может получить срок до 20 лет.

Напомним, тело Ксении Каторгиной было найдено 16 октября 2019 года. Она пропала, уехав продавать свой автомобиль. Позднее он был найден со следами крови в Челябинской области.

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#Суд#Екатеринбург#Ксения Каторгина#Общество
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