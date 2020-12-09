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В Нижнем Тагиле подрядчик начал работы по очистке Черноисточинского пруда

9 декабря 2020, 07:58
Фото: МУП «Тагилдорстрой»
В Нижнем Тагиле МУП «Тагилдорстрой» начало первый этап работ по очистке Черноисточинского пруда.

Обустраивается технологический проезд для укладки труб, по которым будут проходить отложения ила, сообщается в группе «Тагилдорстрой» во «Вконтакте».

В 2021 году планируется привести в порядок устье реки Чауж и Ушковской канавы. Этот этап завершится в 2022 году. Затем проведут работы в районе шламонакопителя. Полностью завершить очистку объекта должны в 2023 году. Сумма контракта составила 441,2 миллиона рублей.

Напомним, на очистку Черноисточинского пруда в рамках нацпроекта «Экология» выделят 470 миллионов рублей.

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#Черноисточинск#Черноисточинский пруд#Нижний Тагил#Экология#Общество
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