В Нижнем Тагиле пройдут публичные слушания по ремонту моста на улице Циолковского

Они состоятся 24 декабря 2020 года в 14.00 по адресу: улица Красноармейская, 36 в кабинете № 17.
Организатор публичных слушаний — Управление архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила.
С 11 декабря там будет размещена экспозиция проектов и начнут принимать предложения и замечания от участников публичных слушаний. Информационные материалы по проекту будут размещены на официальном сайте города.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Ирина Бородина.
Напомним, в конце ноября тагильчане на публичных слушаниях одобрили проект бюджета мэрии на 2021 год.