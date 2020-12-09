Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2021–2023 годы

Закон предусматривает рост доходов бюджета РФ с 18,7 триллиона рублей в 2021 году до 20,6 триллиона рублей в 2022. В 2023 году бюджет должен составить 22,2 триллиона рублей. Расходы в 2021 году предусматривают в размере 21,5 триллиона рублей, далее они увеличатся до 21,8 триллиона и 23,6 триллиона рублей соответственно. Дефицит ВВП составит 2,4% в 2021 году, 1% в 2022 году и 1,1% в 2023 году.