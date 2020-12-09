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Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2021–2023 годы

9 декабря 2020, 03:39
Фото: pixabay.com
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь период. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее министр финансов Антон Силуанов пояснил, что трехлетний бюджет отвечает задачам нуждающихся в поддержке граждан и направлен на решение задач по стимулированию экономического роста. При его подготовке правительство РФ сконцентрировало ресурсы, необходимые для обеспечения поставленных президентом РФ задач и целей.

Закон предусматривает рост доходов бюджета РФ с 18,7 триллиона рублей в 2021 году до 20,6 триллиона рублей в 2022. В 2023 году бюджет должен составить 22,2 триллиона рублей. Расходы в 2021 году предусматривают в размере 21,5 триллиона рублей, далее они увеличатся до 21,8 триллиона и 23,6 триллиона рублей соответственно. Дефицит ВВП составит 2,4% в 2021 году, 1% в 2022 году и 1,1% в 2023 году.

На 2021 год было смягчено правило, которое ограничивало трату дополнительных нефтегазовых доходов. Базовым будет считаться объем добычи нефти, который был бы без ее сокращения в рамках сделки ОПЕК+. В 2022 и 2023 годах ожидают дополнительные нефтегазовые доходы в 703 миллиарда и 787 миллиардов рублей соответственно. Эти суммы должны будут пойти в резервы ФНБ.

«Недостачу» планируется покрывать за счет внутренних займов.

На финансирование дефицита за счет фонда национального благосостояния в 2021 году в бюджете заложен 91 миллиард рублей.

Напомним, вчера депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет на 2021 год, а также плановый период 2022 и 2023 годов во втором и третьем чтении сразу.

Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет на 2021 год
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#Россия#Бюджет#Владимир Путин#Общество
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