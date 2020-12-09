Взносы на капитальный ремонт: сколько платить и на какие цели идут

Нет, это абсолютно разные вещи. Платежи по строке «Содержание жилья» в квитанции направляются управляющей компании. Эти деньги идут на текущий ремонт дома, а также на поддержание порядка и чистоты в местах общего пользования, устранение аварий, содержание придомовой территории и прочее. Взносы же на капитальный ремонт направляются либо на специальный счет дома, либо в Фонд капитального ремонта (в зависимости от выбранного способа формирования фонда) и могут использоваться только для проведения капитального ремонта.