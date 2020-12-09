Взносы на капитальный ремонт: сколько платить и на какие цели идут

Формировать фонд капитального ремонта собственники жилья могут двумя способами:
В соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в многоквартирном доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.
Плата за содержание жилья и взнос на капитальный ремонт — это одно и то же? Не переплачиваем ли мы дважды за одну и ту же услугу?
Нет, это абсолютно разные вещи. Платежи по строке «Содержание жилья» в квитанции направляются управляющей компании. Эти деньги идут на текущий ремонт дома, а также на поддержание порядка и чистоты в местах общего пользования, устранение аварий, содержание придомовой территории и прочее. Взносы же на капитальный ремонт направляются либо на специальный счет дома, либо в Фонд капитального ремонта (в зависимости от выбранного способа формирования фонда) и могут использоваться только для проведения капитального ремонта.
Зависит от способа формирования фонда капитального ремонта. Если в Вашем многоквартирном доме принято решение о направлении денежных средств на специальный счет, то квитанции предоставляет уполномоченное лицо на оказание услуг по предоставлению платежных документов, выбранное на общем собрании собственников жилья (например, управляющая компания). При аккумулировании средств на счете регионального оператора квитанции выставляют платежные агенты — расчетные центры, с которым у Фонда заключен соответствующий договор.
Заключение какого-либо договора с региональным оператором, то есть с Фондом, действующим законодательством не предусмотрено, поскольку обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме в силу закона.
Минимальный размер взносов на капитальный ремонт устанавливается и утверждается Правительством Свердловской области. Он зависит от общей площади помещения собственника. Так, на 2020 год сумма составляет 9,72 рубля на один квадратный метр, в 2021 году составит 10,11 рублей на один квадратный метр.
Взносы на капитальный ремонт необходимо уплачивать ежемесячно в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Это утверждено в ст. 171 Жилищного Кодекса РФ.
Также в ч. 1 ст. 155 ЖК РФ предусмотрено, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
Производить оплату взносов можно удаленно, любым удобным для вас способом:
В случае возникновения вопросов по оплате взносов вы можете обратиться за разъяснением к своему платежному агенту, контактный телефон должен быть указан в квитанции.
Если я являюсь собственником одного жилого помещения, но проживаю по другому адресу, должен ли я платить взносы на капитальный ремонт?
Статьей 30 Жилищного кодекса на собственников возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Это значит, что даже если вы проживаете по другому адресу, вы не освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Возвращают ли ранее уплаченные собственником взносы на капитальный ремонт при его переезде в другой город, в другую квартиру?
Нет. В жилищном законодательстве не предусмотрен возврат ранее уплаченных собственником взносов на капремонт при переезде в другой город, в другую квартиру. Взносы на капремонт начисляются на помещение, а не на собственника.
Правомерно ли начисление взносов на капитальный ремонт в единой квитанции за жилищно-коммунальные услуги?
Объединение в одном лицевом счете и в одной квитанции платежей за жилищно-коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт не противоречит действующему законодательству. В случае неполной оплаты суммы, указанной в квитанции, денежные средства разным поставщикам услуг перечисляются пропорционально по отношению к суммам, указанным в квитанции.
Нет, граждане при достижении 70-летнего возраста автоматически не освобождаются от уплаты взносов на капремонт, но могут в силу действующего законодательства оформить компенсации, которые носят исключительно заявительный характер.
Выплаты компенсаций на уплату взносов на капитальный ремонт, согласно закону «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальные ремонт общего имущества в многоквартирном доме» от 28.03.2016 № 32-ОЗ, осуществляются на основании заявления от гражданина о назначении компенсации расходов.
Если гражданин одновременно имеет право на меру социальной поддержки по настоящему Закону и меру социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону Свердловской области или федеральному закону, ему предоставляется мера социальной поддержки по настоящему Закону либо мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону Свердловской области или федеральному закону по выбору гражданина.
Собственники помещений в каких многоквартирных домах не уплачивают взносы на капитальный ремонт?
Согласно п. 2 ст. 169 Жилищного Кодекса РФ взносы на капитальный ремонт не уплачиваются:
После покупки квартиры нужно открыть лицевой счет на нового собственника. Для этого необходимо обратиться к платежному агенту — организации, которая выставляет квитанции и производит начисления.
Нужны следующие документы:
Куда обращаться, если в квитанции за капремонт неверно указаны данные собственника и площадь квартиры?
Корректные данные для начислений за капремонт можно предоставить платежному агенту — организации, которая выставляет квитанции.
Переходят ли долги по оплате взносов на капитальный ремонт к новому владельцу помещения?
Да, переходят, но за исключением тех случаев, когда жилое/нежилое помещение находилось в государственной или муниципальной собственности.
В случае смены собственника — продажи/дарении/наследовании помещения, новый владелец обязан погасить долги за капитальный ремонт предыдущего собственника. Но если жилье находилось в муниципальной, областной или государственной собственности, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт сохраняется за прежним собственником помещения в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 158 Жилищного Кодекса РФ).
Согласно ст. 174 Жилищного Кодекса РФ, средства фонда капитального ремонта могут быть использованы: