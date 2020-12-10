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Банда уральских «обнальщиков» осуждена за вывод 3 млрд в Китай за оборудование

10 декабря 2020, 09:51
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд вынес приговор организованной преступной группе «обнальщиков», они вывели из России в Китай 2,8 миллиарда рублей по подложным документам.

Финансовые махинации они маскировали под поставку промышленного оборудования из КНР, но на самом деле никакая техника в Россию не ввозилась. Банкам предоставлялись поддельные контракты купли-продажи на оборудование, пишет Е1.

Реальной целью был вывод крупных сумм денег за рубеж без уплаты налогов. В КНР выводили деньги, полученные от реализации китайского импорта, проданного на рынках Екатеринбурга.

С февраля 2018 по октябрь 2019 года в полицейском главке Свердловской области было возбуждено более 20 уголовных дел по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» (ст. 193.1 УК РФ).

Всего по уголовному делу банды «обнальщиков» проходило восемь коммерческих фирм из России. Во время расследования силовиками проводилась выемка документов, печатей и банковских карт. Также в расследовании участовали сотрудники ФСБ и Уральской оперативной таможни. На скамье подсудимых оказались пять человек.

Первую участницу группировки осудили летом 2020 года на три года условно, так как она заключила досудебное соглашение и активно сотрудничала со следствием.

Еще троим участникам приговор вынесли сегодня. Никита Лукоянов получил два года колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей, Евгений Пляскин — пять лет колонии и штраф в 200 тысяч, Наталья Устюгова — три года колонии и штраф в 200 тысяч.

Еще один из подсудимых скрылся и находится в розыске.

#Суд#Свердловская область#Банда#Деньги#Общество
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