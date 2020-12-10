Банда уральских «обнальщиков» осуждена за вывод 3 млрд в Китай за оборудование

Еще троим участникам приговор вынесли сегодня. Никита Лукоянов получил два года колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей, Евгений Пляскин — пять лет колонии и штраф в 200 тысяч, Наталья Устюгова — три года колонии и штраф в 200 тысяч.