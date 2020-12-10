Городская больница № 1 в Нижнем Тагиле получила новое оборудование на 2,5 млн рублей

Прибор извлекает кислород из окружающей среды, при этом обогащает его. Пациент может сразу вдыхать эту смесь. Оборудование подходит для мобильной терапии пациентов с дыхательной недостаточностью. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа, это зависит от состояния больного.
Насыщать организм кислородом также можно и вне привязки к месту нахождения пациентов: в палате, коридоре, процедурном кабинете.
По словам исполняющего обязанности главврача городской больницы № 1 Александра Павловских, оборудование было поставлено в больницу на средства компании ЕВРАЗ. В стационаре находятся пациенты с пневмонией и коронавирусом с поражением легких от 50%.
Найти и заказать такие приборы, как кислородные концентраторы — крайне непростая задача в нынешних условиях,рассказал врач.
Напомним, в конце ноября в ЦГБ №1 Нижнего Тагила появились 200 увлажнителей кислорода для лечения больных коронавирусом.