Камеры видеонаблюдения участвовали в репетиции «Лебединого озера» в Екатеринбурге

Я много лет в этой профессии и давно привыкла к многочасовым репетициям и выступлениям. Все наши движения должны быть технически правильными и в тоже время быть одним целым с музыкой. Когда смотришь танец на сцене, со стороны кажется, что все дается легко. На самом же деле любой взмах ногой или классические фуэте — это колоссальный труд. Но, честно говоря, я никогда не задумывалась над тем, насколько много нам приходится совершать движений — цифры, которые мы узнали, действительно поразительны,поделилась своими впечатлениями Елена Шарипова.