Камеры видеонаблюдения участвовали в репетиции «Лебединого озера» в Екатеринбурге

Эксперимент прошел на сцене екатеринбургского театра «Урал Опера Балет», в нем приняли участие ведущие солисты балетной труппы Елена Шарипова, Арсентий Лазарев и Мики Нисигути.
На сцене театра во время проведения репетиции было установлено три HD-камеры «Ростелекома»: одна из них снимала общий вид со сцены, остальные были направлены справа и слева. Во время исполнения вариации из «Лебединого озера» длительностью 50 секунд самое большое количество движений камеры зафиксировали у Елены Шариповой: справа — 145, слева — 123, а центральная камера в совокупности насчитала 200 движений. Арсентий Лазарев за это же время в сумме совершил около 60 взмахов и прыжков, а Мики Нисигути продемонстрировала вариацию с легендарными фуэте в 95 движений. Эксперимент доказал, что камеры видеонаблюдения «Ростелекома» способны распознать малейшее движение и сразу же предупредить об этом ее владельца.
В среднем балетная репетиция в театре «Урал Опера Балет» длится 60 минут. При помощи системы видеонаблюдения удалось подсчитать, что за весь процесс каждый танцор совершает почти 12 тысяч движений и тратит около 350–450 килокалорий. Это равноценно тяжелому физическому труду, например, при разгрузке железнодорожного вагона.
Система домашнего видеонаблюдения “Ростелекома” — уникальное решение. Мало кто мог представить, что камеры могут быть настолько чувствительными и оперативными. Наши цифровые устройства оснащены датчиками движения, они фиксируют все, что происходит в поле их видимости. Техника способна увидеть даже очень быстрые перемещения в кадре и мгновенно отправить хозяину камеры уведомление на смартфон. Таким образом можно легко отследить появление движущихся объектов перед домом или дачей, незваного гостя в квартире или на стоянке автомобиля. Более того, оборудование также способно передавать звуковые сигналы: в умные устройства встроены микрофоны и динамики, чтобы сделать голосовое сообщение,рассказал заместитель вице-президента — директор по массовому сегменту макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Шишмарев.
Я много лет в этой профессии и давно привыкла к многочасовым репетициям и выступлениям. Все наши движения должны быть технически правильными и в тоже время быть одним целым с музыкой. Когда смотришь танец на сцене, со стороны кажется, что все дается легко. На самом же деле любой взмах ногой или классические фуэте — это колоссальный труд. Но, честно говоря, я никогда не задумывалась над тем, насколько много нам приходится совершать движений — цифры, которые мы узнали, действительно поразительны,поделилась своими впечатлениями Елена Шарипова.