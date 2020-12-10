Мэрия Нижнего Тагила урежет расходы города на 255 млн рублей из-за коронавируса

Из-за недопоступления налоговых доходов бюджет сократится более чем на 100 млн рублей, при этом неналоговые доходы вырастут на 75,8 млн рублей. Больше средств, чем планировалось, поступит в казну Нижнего Тагила за негативное воздействие на окружающую среду, аренду за пользование муниципальным имуществом, а также по платежам за размещение киосков и павильонов.