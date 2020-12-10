В 2020 году в полтора раза больше свердловских предприятий «переехали» в облака

Для размещения государственных информационных систем существует выделенный сегмент облака #CloudMTS, который аттестован в соответствии с ФЗ №152 “О защите персональных данных” и требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Провайдер аттестовал выделенный сегмент облака согласно требованиям, предъявляемым к государственным информационным системам второго класса защищенности (К2), а также требованиям уровня УЗ-2 к персональным данным и класса 1Г к автоматизированным системам. Наличие такой опции позволяет хранить и обрабатывать данные государственных информационных систем федерального, регионального и муниципального масштаба, а также персональные данные со второго по четвертый уровень защищенности.