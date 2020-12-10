В Екатеринбурге мужчина убил своего соседа и разболтал о преступлении по телефону

У мужчин периодически возникали конфликты. В день совершения преступления они вместе распивали алкоголь, но затем поругались. Подсудимый сначала ударил оппонента твердым предметом по голове, а потом ножом. Сосед скончался на месте, а подсудимый спрятал его труп за контейнером. После этого он смыл следы преступления.