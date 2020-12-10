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В Екатеринбурге мужчина убил своего соседа и разболтал о преступлении по телефону

10 декабря 2020, 11:57
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге мужчина убил своего соседа по жилищу, а после этого разболтал о преступлении по телефону своему знакомому.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил 10 лет колонии строгого режима 51-летнему жителю Новоуральска, который убил соседа, а затем рассказал о преступлении по телефону, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Ранее мужчина уже был судим и отбывал наказание в колонии. По возвращении оттуда, его знакомый предложил работу в Екатеринбурге с проживанием в строительном вагончике. В ноябре 2019 года подсудимый приехал в столицу Урала, его соседом по месту жительства стал 42-летний мужчина.

У мужчин периодически возникали конфликты. В день совершения преступления они вместе распивали алкоголь, но затем поругались. Подсудимый сначала ударил оппонента твердым предметом по голове, а потом ножом. Сосед скончался на месте, а подсудимый спрятал его труп за контейнером. После этого он смыл следы преступления.

Через некоторое время, изрядно выпив, он разговаривал с другим товарищем по телефону. Мужчина рассказал ему об убийстве и позвал в гости, чтобы он удостоверился в этом. Вскоре о данном преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

Оперативному дежурному отдела полиции поступил звонок, в котором сообщалось, что на пересечении улиц Блюхера-Раевского на стройплощадке находится тело убитого мужчины за будкой сторожа, а убийца спит в бытовке.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники уголовного розыска полиции убедились в достоверности поступившей информации и задержали мужчину, находившегося в будке. В дальнейшем его причастность к преступлению подтвердилась в полном объеме,сообщили в ведомстве.

Напомним, на Урале 71-летнюю пенсионерку обвиняют в убийстве сына топором, он просил у нее денег на водку.

На Урале пенсионерку обвиняют в убийстве сына топором из-за денег на водку
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