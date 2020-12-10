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В Екатеринбурге по «горячим следам» задержан «телефонный террорист»

10 декабря 2020, 03:48
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге полиция задержала молодого человека, который позвонил в дежурную часть и сообщил о заложенной бомбе. Его вычислили почти сразу после звонка.

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Вайнера рядом с «Пассажем» был задержан телефонный террорист, пишет E1 со ссылкой на очевидцев.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о бомбе поступило по линии «02» в 13:13. Неизвестный мужчина рассказал, что в Екатеринбурге произойдет «страшный фейерверк со всеми вытекающими последствиями». Однако на каком из объектов, он не уточнил.

Сыщиками был проведен комплекс оперативных мероприятий и вскоре они вычислили подозреваемого, которым оказался 27-летний молодой человек, стоявший ранее на учете у специалистов из-за проблем с психикой. Когда в ходе проверки стало ясно неадекватное поведение, то была вызвана неотложка и мужчину доставили в клинику для прохождения очередного курса лечения.

Напомним, 25 ноября в Екатеринбурге было «заминировано» офисное помещение на первом этаже жилого дома. Из него были эвакуированы все посетители. Эвакуация жильцов не потребовалась.

В Екатеринбурге «заминировали» офисное помещение в жилом доме
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