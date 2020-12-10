В Екатеринбурге по «горячим следам» задержан «телефонный террорист»

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о бомбе поступило по линии «02» в 13:13. Неизвестный мужчина рассказал, что в Екатеринбурге произойдет «страшный фейерверк со всеми вытекающими последствиями». Однако на каком из объектов, он не уточнил.