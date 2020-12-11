ФНС предупредила свердловских бизнесменов об отмене ЕНВД

Определившийся с выбором владелец бизнеса обязан сам заявить о выбранной схеме. В случае, если это не будет сделано, с нового года к нему будет применяться общая система налогообложения. Для многих это может повлечь за собой дополнительные траты. Сюда включается налоги на прибыль, имущество компании, подача деклараций и ведение бухучета.