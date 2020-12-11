TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Роспотребнадзор: на Урале четверть кондитерской продукции является некачественной

11 декабря 2020, 07:58
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области специалисты Роспотребнадзора сообщили о количестве нарушений при продаже кондитерских изделий. Больше 25% проверенных образцов оказались некачественными.

За первые три квартала 2020 года специалистами ведомства проведена инспекция 40 тонн кондитерских изделий. 11,4 тонны (28,5%) были признаны некачественными, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Проверка образцов проводилась на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Из 3777 образцов выделили 463 образца (12,3%), которые не соответствовали требованиям нормативной документации.

Проведенный микробиологический анализ 3281 изделия показал, что 393 пробы (12,3%) не соответствовали по показателям «бактерии группы кишечной палочки», «КМАФАнМ», «дрожжи», «плесени» «золотистый стафилококк».

528 проб (10,8%) были произведены с нарушением физико-химических стандартов по массовой доле влаги, жира, общего сахара в пересчете на сухое вещество, сорбиновой кислоты и других норм.

Проверка проводилась на 83 предприятиях, на 45 из них обнаружили нарушения. Некачественная продукция изъята из оборота. В отношении нарушителей заведено 58 административных производств. Сумма штрафов составила 1,9 миллиона рублей.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили об открытии в Свердловской области горячей линии по вопросам качества новогодних товаров. Специалисты ответят на вопросы потребителей о безопасности детской одежды и обуви, игрушек, сладких подарков. Также операторы расскажут о действующих нормах к этим категориям товаров и услуг.

В Нижнем Тагиле заработала горячая линия по качеству новогодних товаров
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле заработала горячая линия по качеству новогодних товаров
#Свердловская область#Проверка#Роспотребнадзор#Кондитерские изделия#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14