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Свердловчане не готовы экономить на гаджетах

11 декабря 2020, 07:20
Фото: pixabay.com
Жители Свердловской области занимают первое место среди регионов Урала по интересу к новым моделям iPhone 12.

Каждый второй такой смартфон от Apple был куплен именно здесь. Цветовые предпочтения отданы черному и голубому цвету корпуса с объемом памяти в 128 гигабайт. Такие данные получили эксперты МегаФона, изучив потребительскую активность в собственном ритейле.

В общей доле проданных телефонов в области лидирует продукция Samsung – на этот бренд приходится почти треть покупок (31%). Далее идут Xiaomi (23%) и Honor (22%), .

С начала самоизоляции свердловчане не стали экономить на мобильных устройствах. Средний чек на смартфоны с апреля по октябрь вырос на 11% по сравнению с докарантинными значениями первого квартала этого года. Жители также сохранили привычный для себя объем покупок, приобретая в среднем 172 телефона в день.

Режим home office усилил интерес к модемам и роутерам. Эти устройства с начала года приобретали на 25% чаще, чем в прошлом. А количество модемов, проданных с января по октябрь текущего года, превысило объем, реализованный за весь 2019 год. Пик продаж 2020 года пришелся на апрель, когда свердловчане активно покупали устройства для удаленной работы и учебы,отмечает директор МегаФон-Ритейл на Урале Алексей Быков.

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