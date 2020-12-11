Свердловчане не готовы экономить на гаджетах

Режим home office усилил интерес к модемам и роутерам. Эти устройства с начала года приобретали на 25% чаще, чем в прошлом. А количество модемов, проданных с января по октябрь текущего года, превысило объем, реализованный за весь 2019 год. Пик продаж 2020 года пришелся на апрель, когда свердловчане активно покупали устройства для удаленной работы и учебы,отмечает директор МегаФон-Ритейл на Урале Алексей Быков.