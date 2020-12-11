В Екатеринбурге Роспотребнадзор оштрафовал таксистов за езду без маски

В 17 из проверенных автомобилей такси выявлено восемь водителей без СИЗов. Ими стали представители сервисов «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «ВКонтакте». В отношении нарушителей возбуждены административные производства по 2 статьи 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).