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В колониях Нижнего Тагила ввели полный карантин из-за COVID-19

11 декабря 2020, 08:41
Фото: 1mediainvest.ru
В колониях Нижнего Тагила ввели полный карантин из-за коронавируса, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области.

Карантин был введен в 14 подведомственных учреждениях региона. Там проводят дезифекцию посылок, обеззараживают воздух. Кроме того, сотрудники с признаками ОРВИ или гриппа не допускаются к работе. Также ограничены все посещения представителями органов исполнительной власти.

Напомним, в конце ноября заключенные, которые отбывают наказание в исправительной колонии № 10, рассказали о массовом заболевании COVID-19. Однако в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области сообщили о том, что это провокация.

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#Карантин#Исправительная колония#Коронавирус#Общество
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