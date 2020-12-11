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В Нижнем Тагиле мужчина подрался с двумя продавщицами за украденную бутылку коньяка

11 декабря 2020, 12:39
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле мужчина украл бутылку коньяка. Местные женщины-продавцы попытались отнять у него похищенное и устроили потасовку.

Инцидент произошел вечером 4 декабря в магазине «Магнит» на Руднике, видео появилось в группе «Типичный Тагильчанин» во «Вконтакте».

В какой-то момент женщинам удалось отнять у мужчины награбленное и припереть к стене. Однако он вырвался, оттолкнув одну из продавщиц, а затем скрылся в неизвестном направлении.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru рассказали, что заявление по факту происшествия не поступало в правоохранительные органы.

Напомним, в ноябре в ПГТ Белоярский местный житель подрался с правоохранителями из-за точки по продажи «фунфыриков».

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#Магнит#Магазин#Драка#Коньяк#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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