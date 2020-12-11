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В Нижнем Тагиле внука подозревают в изнасиловании своей 82-летней бабушки

11 декабря 2020, 06:45
Фото: pixabay.com
Нижнетагильские полицейские расследуют уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании своей 82-летней бабушки.

Предварительно, преступление произошло в доме на улице Пархоменко. В полицию обратилась племянница пострадавшей, которая рассказала о злодеяниях мужчины. Он задержан за то, что воспользовался беспомощностью пожилой женщины, пишет АН «Между строк».

Кроме того, в конце 2019 года внук сломал бабушке руку и избил ее. Его привлекли к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, однако потерпевшая простила мужчину и попросила судью прекратить дело.

Напомним, в Березовском известного 49-летнего учителя рисования обвинили в педофилии. Мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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#Внук#Изнасилование#Бабушка#Нижний Тагил#Общество
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