В Нижнем Тагиле внука подозревают в изнасиловании своей 82-летней бабушки

Предварительно, преступление произошло в доме на улице Пархоменко. В полицию обратилась племянница пострадавшей, которая рассказала о злодеяниях мужчины. Он задержан за то, что воспользовался беспомощностью пожилой женщины, пишет АН «Между строк».
Кроме того, в конце 2019 года внук сломал бабушке руку и избил ее. Его привлекли к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, однако потерпевшая простила мужчину и попросила судью прекратить дело.
Напомним, в Березовском известного 49-летнего учителя рисования обвинили в педофилии. Мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.