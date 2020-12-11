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В Свердловской области завод разбогател в пандемию коронавируса на аппаратах ИВЛ

11 декабря 2020, 15:23
Фото: 1mediainvest.ru
Уральский приборостроительный завод разбогател, изготавливая аппараты ИВЛ. За год прибыль предприятия выросла в 276 раз.

Как сообщается в отчете о финансовых результатах компании, за первые девять месяцев текущего года чистая прибыль завода составила 1,83 миллиарда рублей. Для сравнения: в аналогичный период 2019 года компания получила 6,6 миллиона рублей. Выручка также увеличилась в десять раз: теперь она составляет 6,5 миллиарда рублей за девять месяцев 2020 года.

Причиной финансового взлета стало то, что вплоть с 1 апреля завод исполнял госконтракт на поставку в медучреждения регионов России 6 711 аппаратов «Авента-М», общая сумма которых составляет свыше семи миллиардов рублей.

Напомним, 3 декабря стало известно, что Минздрав Ставропольского края подал иск в суд и требует с Уральского приборостроительного завода почти 581 миллион рублей из-за горевших аппаратов ИВЛ.

Минздрав Ставрополья требует 581 млн с уральского завода из-за горевших аппаратов ИВЛ
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#Свердловская область#Завод#Аппарат ИВЛ#Коронавирус#Общество
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