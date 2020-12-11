В Свердловской области завод разбогател в пандемию коронавируса на аппаратах ИВЛ

Как сообщается в отчете о финансовых результатах компании, за первые девять месяцев текущего года чистая прибыль завода составила 1,83 миллиарда рублей. Для сравнения: в аналогичный период 2019 года компания получила 6,6 миллиона рублей. Выручка также увеличилась в десять раз: теперь она составляет 6,5 миллиарда рублей за девять месяцев 2020 года.