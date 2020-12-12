Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем Конституции

Опираясь на главный документ страны, у нас получится победить все временные трудности. Очень значимо, что именно в этот год россияне проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Уверен, мы добьемся роста экономики региона, реализуем федеральные проекты и повысим уровень жизни свердловчан, передает «Областная газета» слова губернатора.