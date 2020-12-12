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Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем Конституции

12 декабря 2020, 06:44
Фото: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель ЗакСо Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днем Конституции.

Опираясь на главный документ страны, у нас получится победить все временные трудности. Очень значимо, что именно в этот год россияне проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Уверен, мы добьемся роста экономики региона, реализуем федеральные проекты и повысим уровень жизни свердловчан, передает «Областная газета» слова губернатора.

Председатель ЗакСо Людмила Бабушки отметила, что народные избранники совместно с исполнительными властями Свердловской области проводят серьезную работу по внедрению новых положений Конституции.

Главное - сохранить ценности, отмеченные в документе, обучить новое поколение приведенным в ней принципам и привить любовь к истории родной страны, отметила Бабушкина.

Напомним, в Нижнем Тагиле ко Дню Конституции активисты растянули огромный флаг на набережной пруда.

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#Поздравление#Евгений Куйвашев#Конституция#Общество
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