Позвонила не в ту квартиру: в Екатеринбурге пьяный мужчина сломал нос женщине-врачу

Напомним, в ноябре в Екатеринбурге пьяный муж «ковидной» больной напал на медиков бригады «скорой». Одной удалось вырваться из квартиры, а другую запер дома, пока не услышал угрозы полицией. Тогда он силой вытолкал женщину из жилища. У пострадавшей зафиксированы ушибы и ссадины. Кроме того, она ударилась головой об дверь, а с руки у нее слетели часы.